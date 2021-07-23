Хроника коронавируса на 23 июля: за сутки от COVID-19 умерли более 8 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на пятницу, 23 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 193,4 млн человек. За минувший день выявлено 564 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 8,7 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 175,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 61 тыс., Бразилии – 49 тыс. и Индонезии – 49 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

С начала пандемии заразились 193 млн человек.
Топ-15 стран по заболеваемости.
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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 23 июля:

  • Группа зарубежных ученых в рамках исследования в Европейском Центре по борьбе и предотвращению заболеваний, выяснила, как коронавирусная инфекция поражает клетки дыхательных путей различных животных. Оказалось, что заболеть COVID-19 могут только обезьяны и представители семейства кошачьих.

  • Израиль собирается стать первой страной в мире, которая протестует оральную вакцину против коронавируса. Препарат Oravax, который разработала компания Oramed Pharmaceuticals, пройдет клинические испытания в Тель-Авиве.

  • В Киеве с 22 июля стали доступны тесты для обнаружения Дельта-штамма коронавируса.

  • Грузия 24 июля получит 500 тысяч доз вакцин Pfizer. Их ранее передали США на безвозмездной основе.

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