Хроника коронавируса на 23 июля: за сутки от COVID-19 умерли более 8 тысяч человек

По состоянию на пятницу, 23 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 193,4 млн человек. За минувший день выявлено 564 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 8,7 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 175,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 61 тыс., Бразилии – 49 тыс. и Индонезии – 49 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 246 656 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 790 человек, а 2 183 003 вылечились.

Минздрав запустил в Украине пятый и заключительный этап вакцинации от COVID-19. Для этого в регионах снова развернули центры для массовой иммунизации по адресам, которые вы можете посмотреть здесь.

Словакия разрешила въезд в страну украинским туристам. Пускать будут тех, кто полностью прошел вакцинацию. Не привитым гражданам придется проходить самоизоляцию.

Группа зарубежных ученых в рамках исследования в Европейском Центре по борьбе и предотвращению заболеваний, выяснила, как коронавирусная инфекция поражает клетки дыхательных путей различных животных. Оказалось, что заболеть COVID-19 могут только обезьяны и представители семейства кошачьих .

Израиль собирается стать первой страной в мире, которая протестует оральную вакцину против коронавируса. Препарат Oravax, который разработала компания Oramed Pharmaceuticals, пройдет клинические испытания в Тель-Авиве.