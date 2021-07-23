В ЕС одобрили еще один препарат для вакцинации подростков от COVID-19
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило для вакцинации детей от коронавируса препарат компании Moderna под названием Spikevax. Прививать им можно подростков в возрасте 12-17 лет.
Об этом сообщил регулятор в своем пресс-релизе. Отмечается, что выводы EMA основываются на исследовании с участием более 3700 подростков.
В EMA сообщили, что вакцина Spikevax показала эффективность для детей в возрасте 12-17 лет так же как и для лиц старше 18 лет.
"Применение вакцины Spikevax среди детей с 12 до 17 лет будет таким же, как и для людей в возрасте 18 и старше", — говорится в заявлении европейского регулятора.
В то же время регулятор отметил, что тестирование, проведенное на ограниченном количестве испытуемых, не разрешило выявить каких-то тяжелых побочных эффектов от этого препарата.
Вакцинироваться Spikevax нужно двумя дозами с интервалом в четыре недели.
Это уже вторая вакцина, которую в Европе одобрили для подростков. Ранее лиц старше 12 лет позволили вакцинировать препаратом Pfizer & BioNTech.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине позволят делать прививки от коронавируса детям во время пятой волны вакцинации. Несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет будут вакцинировать препаратом Comirnaty производства Pfizer & BioNTech.
Вакцинировать население от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении.
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