Какие животные могут заразиться COVID-19: ответ ученых
Группа зарубежных ученых в рамках исследования в Европейском Центре по борьбе и предотвращению заболеваний, выяснила, как коронавирусная инфекция поражает клетки дыхательных путей различных животных. Оказалось, что заболеть COVID-19 могут только обезьяны и представители семейства кошачьих.
К таким выводам пришли биологи, результаты исследования которых публикует журнал Emerging Infectious Diseases. До сих пор было точно не известно, как и каким видам животных коронавирус может передаться от человека.
"В рамках исследования была использована уникальная коллекция моделей культур клеток, выстилающих дыхательные пути различных домашних и диких животных", – сказано в статье.
В журнале написано, что всего были исследованы клеточные культуры 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей.
В итоге заразить коронавирусом удалось только клетки кошек и обезьян.
В то же время, ученые отмечают, что они не обнаружили явных признаков нуклеотидных переходов, необходимых для полноценного развития у животных коронавирусной инфекции.
Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус может инфицировать инсулин-продуцирующие клетки (бета-клетки) поджелудочной железы. Предполагается, что он снижает их способность секретировать инсулин, а иногда вызывает и гибель клеток.
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