Количество новых случаев коронавируса возросло до 763 за сутки
По состоянию на утро пятницы, 23 июля, в Украине официально подтверждено 2 247 419 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 763 заболевших, из них 57 детей, 15 медработников. Госпитализировали 446 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 811 человек (+21 за сутки), выздоровели 2 183 642 (+639). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.
г. Киев – 226 случаев;
Винницкая область – 8 случаев;
Волынская область – 5 случаев;
Днепропетровская область – 39 случаев;
Донецкая область – 79 случаев;
Житомирская область – 13 случаев;
Закарпатская область – 5 случаев;
Запорожская область – 26 случаев;
Ивано-Франковская область – 10 случаев;
Киевская область – 21 случай;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 27 случаев;
Львовская область – 18 случаев;
Николаевская область – 18 случаев;
Одесская область – 35 случаев;
Полтавская область – 21 случай;
Ривненская область – 10 случаев;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 8 случаев;
Харьковская область – 67 случаев;
Херсонская область – 37 случаев;
Хмельницкая область – 19 случаев;
Черкасская область – 19 случаев;
Черновицкая область – 22 случая;
Черниговская область – 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Минздрав запустил в Украине пятый и заключительный этап вакцинации от COVID-19. Для этого в регионах снова развернули центры для массовой иммунизации по адресам, которые вы можете посмотреть здесь.
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