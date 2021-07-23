Количество новых случаев коронавируса возросло до 763 за сутки

По состоянию на утро пятницы, 23 июля, в Украине официально подтверждено 2 247 419 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 763 заболевших, из них 57 детей, 15 медработников. Госпитализировали 446 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 811 человек (+21 за сутки), выздоровели 2 183 642 (+639). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

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г. Киев – 226 случаев;

Винницкая область – 8 случаев;

Волынская область – 5 случаев;

Днепропетровская область – 39 случаев;

Донецкая область – 79 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 26 случаев;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 21 случай;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 18 случаев;

Николаевская область – 18 случаев;

Одесская область – 35 случаев;

Полтавская область – 21 случай;

Ривненская область – 10 случаев;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 67 случаев;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Минздрав запустил в Украине пятый и заключительный этап вакцинации от COVID-19. Для этого в регионах снова развернули центры для массовой иммунизации по адресам, которые вы можете посмотреть здесь.