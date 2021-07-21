Хроника коронавируса на 21 июля: за сутки умерли почти 7 тысяч больных COVID-19
По состоянию на среду, 21 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 192,2 млн человек. За минувший день выявлено 430 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,8 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 174,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании – 39 тыс., Индонезии – 34 тыс. и США – 32 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 245 275 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 756 человек, а 2 181 925 вылечились.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 21 июля стартует пятый этап вакцинации от COVID-19, когда прививку смогут получить все желающие.
В Министерстве здравоохранения хотят обязать всех невакцинированных лиц, которые въезжают в Украину, проходить самоизоляцию. Ее срок может составлять от 7 до 14 дней.
Медики в Финляндии объявили о начале четвертой волны пандемии коронавируса в стране.
В Великобритании за минувшие сутки зарегистрировали антирекорд по количеству летальных случаев вследствие заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа в Великобритании умерли 96 человек от COVID-19. Это самый высокий показатель в стране с 24 марта 2021 года, когда умерли 98 больных коронавирусом.
В Индии пандемия коронавируса привела к более 4 миллионам избыточных смертей. Об этом, как пишет ВВС, свидетельствуют результаты исследования.
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