Почти половина пунктов вакцинации в Украине не работает, – Ляшко

Около 40 % от всех пунктов вакцинации от коронавируса в Украине так и не начали свою работу. Ранее Минздрав Украины объявил о начале пятого и завершающего этапа вакцинации.

Глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в Facebook призвал всех украинцев, которые испытывают сложности с получением прививки от коронавируса, обращаться на горячую линию МОЗ. Украинцы стали жаловаться, что им отказывают в вакцинации из-за нехватки препаратов, а многие пункты, где должны делать прививки, так и не открылись.

"По состоянию на 20 июля 2021 в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области – 44 из 121, в Кировоградской области – 46 из 121, в Хмельницкой – 28 из 80, в Черкасской - 61 из 143, в Ровенской – 47 из 122, в Харьковской – 74 из 154, в Николаевской – 54 из 108, в Волынской – 43 из 87", – написал глава ведомства.

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В то же время, по его словам, на региональных и местных складах сейчас находится 3435103 доз антиковидних препаратов. Среди них - 961142 доз CoronaVac, "температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках".

Такая ситуация может привести к новой вспышке заболевания, считает Ляшко.

"В первую очередь это удар по старикам и людям, которые имеют сопутствующие заболевания", – подчеркнул он.

Ляшко обратился к региональным руководителям департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый определенный пункт прививки и обеспечить их работу.

Также он обратился к украинцам, сообщать в министерство, если не работает ближайший пункт вакцинации, который указан в перечне list.covid19.gov.ua или им отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин.

"Если и там разводят руками, сообщайте об этом нам по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19", – написал министр.

Как сообщил OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца текущего лета в страну поставят 13000000 доз вакцин против СOVID-19. Это позволит провести иммунизацию всех желающих украинский от 18-ти лет.