Украина до конца лета получит 13 млн доз вакцин, – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца текущего лета в страну поставят 13 миллионов доз вакцин против СOVID-19. Это позволит провести иммунизацию всех желающих украинцев от 18-ти лет.
Об этом он рассказал в ходе заседания Кабмина. При этом глава правительства подчеркнул, что приоритетность остается за представителями социальных профессий: медики, учителя, сотрудники коммунальных предприятий, военные, а также людьми пожилого возраста (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Сегодня, по словам Шмыгаля, для получения вакцинации против коронавируса доступны четыре вида препаратов: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna. Они целиком соответствуют требованиям ВОЗ и способны защитить украинцев от возможной угрозы штамма Дельта.
Он указал, что для получения прививки достаточно обратиться в центры вакцинации, расположенные фактически в каждом районе. Чтобы ускорить процесс иммунизации, рекомендуется иметь подписанную декларацию с семейным врачом.
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