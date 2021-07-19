Невакцинированным гражданам при въезде в Украину грозит самоизоляция: в Минздраве выступили с инициативой
В Министерстве здравоохранения хотят обязать всех невакцинированных лиц, которые въезжают в Украину, проходить самоизоляцию. Ее срок может составлять от 7 до 14 дней.
Об этом шла речь во время совещания в Кабинете министров 19 июля, передает Офис президента. Срок самоизоляции будет зависеть от результатов ПЦР-теста.
Таким образом в ведомстве предлагают усилить контроль при пересечении государственной границы из-за вспышки в некоторых странах случаев заболевания, в частности, из-за штамма Дельта.
"Предлагается, что все невакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны пройти 14 дней самоизоляции. Или семь дней, если после этого срока получат негативный ПЦР-тест", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он добавил, что исключением будут граждане Украины – не достигшие 18 лет и те, кто выехал из страны до вступления в действие указанных требований. Их освободят от этого требования.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость создания пунктов прививок на пограничных пунктах.
В то же время Ляшко добавил, что за прошлую неделю в Украине было зафиксировано 3 460 случаев заболевания. По его словам, таких высоких показателей не было уже несколько месяцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Шмыгаль отметил, что препаратов для иммунизации достаточно для всех желающих.
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