В Украине стартует пятый и последний этап вакцинации
На этой неделе в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине. Препаратов для иммунизации достаточно для всех желающих, заявил премьер-министр страны.
Уже в ближайшее время в регионы отправятся новые партии инъекций, сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль во время правительственного селекторного совещания в понедельник. В частности, в области уйдет еще 3,3 млн доз вакцины: 2 млн доз Moderna, 1 млн доз CoronaVac и 300 тыс. доз Pfizer.
Шмыгаль также отметил необходимость создания прививочных центров на пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться.
"Нужно развернуть такие пункты в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию", – заявил премьер.
В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев в Украине возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период.
МОЗ предложило усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с увеличением в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности, из-за штамма "Дельта".
Также предлагается отправлять на самоизоляцию лица, которые будут приезжать в Украину. Они должны будут провести 14 дней дома или в гостинице, либо семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.
Всего в Украине за прошедшую неделю было сделано 609 тыс. прививок, тогда как неделей ранее – 560 тыс.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине новых инновационных препаратов от COVID-19, которые только начинают создавать в мире.
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