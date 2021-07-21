В Євросоюзе передали на регистрацию новую вакцину против коронавируса

Французская компания Sanofi создала новую вакцину Vidprevtyn от коронавируса. Ее передали Европейскому агентству лекарственных средств на регистрацию (ЕМА).

Препарат представляет собой вакцину на основе рекомбинантного белка. Аналогичная технология используется Novavax, пишет Politico. Фармкомпании используют соединение от GlaxoSmithKline для усиления иммунного ответа у человека.

EMA приступила к проверке, которая позволит регулирующим органам оценивать данные о вакцине по мере их поступления. Третья фаза испытаний новой вакцины Sanofi на людях началась в мае 2021 года. Исследования показали, что препарат вызывает выработку антител, нацеленных на коронавирус и может помочь защитить от болезни.

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В компании спрогнозировали, что вакцина может быть одобрена регулирующими органами в четвертом квартале 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 21 июля начался пятый этап вакцинации от коронавируса. Сделать прививку против COVID-19 могут все желающие старше 18 лет.