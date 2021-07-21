Коронавирусом в Украине заболели 655 человек за сутки, из них почти 40 – дети
По состоянию на утро среды, 21 июля, в Украине официально подтверждено 2 245 930 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 655 заболевших, из них 37 детей, 18 медработников. Госпитализировали 508 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 769 человек (+13 за сутки), выздоровели 2 182 502 (+577). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 232 случая;
Винницкая область – 12 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 27 случаев;
Донецкая область – 39 случаев;
Житомирская область – 10 случаев;
Закарпатская область – 10 случаев;
Запорожская область – 31 случай;
Ивано-Франковская область – 8 случаев;
Киевская область – 13 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 28 случаев;
Львовская область – 24 случая;
Николаевская область – 14 случаев;
Одесская область – 59 случаев;
Полтавская область – 10 случаев;
Ривненская область – 4 случая;
Сумская область – 17 случаев;
Тернопольская область – 9 случаев;
Харьковская область – 41 случай;
Херсонская область – 26 случаев;
Хмельницкая область – 14 случаев;
Черкасская область – 12 случаев;
Черновицкая область – 4 случая;
Черниговская область – 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 21 июля стартует пятый этап вакцинации от COVID-19, когда прививку смогут получить все желающие.
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