Коронавирусом в Украине заболели 655 человек за сутки, из них почти 40 – дети

По состоянию на утро среды, 21 июля, в Украине официально подтверждено 2 245 930 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 655 заболевших, из них 37 детей, 18 медработников. Госпитализировали 508 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 769 человек (+13 за сутки), выздоровели 2 182 502 (+577). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

г. Киев – 232 случая;

Винницкая область – 12 случаев;

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Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 27 случаев;

Донецкая область – 39 случаев;

Житомирская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 10 случаев;

Запорожская область – 31 случай;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 13 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 24 случая;

Николаевская область – 14 случаев;

Одесская область – 59 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ривненская область – 4 случая;

Сумская область – 17 случаев;

Тернопольская область – 9 случаев;

Харьковская область – 41 случай;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 14 случаев;

Черкасская область – 12 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 21 июля стартует пятый этап вакцинации от COVID-19, когда прививку смогут получить все желающие.