В России случайно рассекретили масштабы эпидемии COVID-19: реальные цифры в пять раз выше официальных

В России количество зараженных коронавирусом (COVID-19) превысило 29 млн человек. Это в шесть раз больше официальной статистики – 6 млн инфицированных.

Как пишет "Медуза", такие данные были получены из сертификатов в реестре Минздрава РФ, созданном для отслеживания числа заболевших. Информацию удалось добыть случайным образом из QR-кодов с сертификатами, где были указаны реальные масштабы эпидемии в России.

Поясним, что в Москве были запущены QR-коды, в которых указывались данные, что человек получил вакцину, переболел COVID-19 или получил отрицательный ПЦР-тест.

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Номер сертификата состоял из 16 цифр, где последние восемь – это уникальный номер переболевшего. Собеседник издания в одном из региональных минздравов в РФ подтвердил, что порядковый номер в регистре единый по всей стране и отражает общее количество зарегистрированных заболевших на момент создания реестра для каждого пациента.

Отмечается, что в июне 2021 года переболевший коронавирусом человек получил порядковый номер 27 миллионов 300 тысяч. По состоянию на 21 июля, количество зараженных превысило 29 млн.

Однако издание отмечает, что количество записей в Федеральном регистре не точно отражает количество переболевших в России. Например, если человек заболевает опять, для него создают новую запись. Также в реестр вносят тех пациентов, которые заболели пневмонией.

В российской минздраве на запрос журналистов ответили, что "информация о 27 миллионах случаев заболевания COVID-19 или пневмонией не соответствует действительности". Чиновники сказали, якобы 27 млн человек, это количество вакцинированных, а не зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля смертность от коронавирусной инфекции в России достигла абсолютного максимума. За сутки от коронавируса скончались 786 человек, что является суточным рекордом.