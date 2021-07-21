Из-за штамма Дельта во Франции заболеваемость выросла на 150%

Из-за распространения штамма коронавируса Дельта во Франции заболеваемость рекордно выросла. Власти заявили об увеличении количества больных COVID-19 на 150% всего за неделю.

За минувшие сутки, 20 июля, в стране было зарегистрировано 18 тысяч новых зараженных, сообщает The Guardian со ссылкой на министра здравоохранения Оливье Верана. По его словам, такого никогда не наблюдалось ни с британским, ни с южноафриканским или бразильским вариантом коронавируса.

При этом уровень инфицирования COVID-19 на данный момент является самым высоким с середины мая 2021 года, когда страна выходила из третьей общенациональной изоляции.

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Во Франции начали подготовку к четвертой волне инфекции из-за распространения варианта Дельта. Власти спешат вакцинировать как можно большее количество людей, поскольку только 45% населения полностью вакцинированы.

Согласно законопроекту, который будет вынесен на голосование парламента в ближайшие дни, люди, которые хотят поесть в ресторанах, пойти в кино или сесть на поезд дальнего следования во Франции, должны будут пройти вакцинацию или предоставить отрицательный результат теста на COVID-19. А с сентября вакцинация станет обязательной для работников здравоохранения и домов престарелых.

Всего с начала пандемии коронавируса во Франции заразились 5,8 млн человек, от заболевания умерли 111 525 зараженных, выздоровели 5,1 млн. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, официальный представитель французского правительства Габриэль Аттал в понедельник, 19 июля, заявил, что в стране началась четвертая волна пандемии коронавируса.