Смертность возросла на 25%, но не все смерти от COVID-19, – социолог Головаха
В Украине с начала 2021 года смертность возросла на 25%, однако всему виной не только пандемия коронавируса (COVID-19). Также повлияло общее падение уровня жизни и снижение внимания украинцев к собственному здоровью.
Об этом для "Гордона" рассказал заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук, профессор Евгений Головаха. Он отметил, что коронавирус стал агрессивнее и количество летальных случаев по стране выросло.
"Но и заболевших в начале 2021 года, особенно с февраля по апрель, было намного больше, чем в прошлом (2020 – Ред.) году. Соответственно, увеличилась и смертность. Есть еще один небольшой фактор – осложнения после COVID-19. Человек переболел в прошлом году, выздоровел, а потом несколько месяцев спустя у него могли возникнуть существенные проблемы со здоровьем", – пояснил социолог.
Головаха добавил, что помимо COVID-19 остались и другие болезни, от которых умирают. Он указал, что медики бросили все силы на борьбу с пандемией, откладывая даже плановые операции.
"Это не способствовало продолжительности жизни. Особенно учитывая, что изменился сам образ жизни людей. Из-за ограничений уменьшилась подвижность, упал моральный дух. Это в целом не способствует здоровью", – добавил он.
Со слов Головахи, сейчас у украинцев наблюдается снижение уровня жизни. Население стало меньше думать о здоровье и профилактике болезней и не стремится делать прививки от коронавируса.
"Вопрос с детьми тоже надо срочно решать. Они не только распространяют инфекцию, последние данные говорят о том, что они стали чаще и тяжелее болеть. Это большая группа, которая тоже нуждается в специфической профилактике. И третий значимый фактор – конечно же, снижение уровня жизни. Обеднели люди, хотя на бумаге все благополучно", – подытожил социолог.
Напомним, что с начала 2021 года смертность в Украине выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в Украине скончались 299 964 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, в НАН Украины предупредили, что в стране завершается фаза спада заболеваемости COVID-19. Существует угроза возникновения "взрывного темпа" новых случаев заражения.
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