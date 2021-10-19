Хроника коронавируса на 19 октября: с начала пандемии умерли почти 5 млн зараженных COVID-19

По состоянию на вторник, 19 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 241,5 млн человек. За минувший день выявили 335 188 новых инфицированных, умерли еще 4578. Всего от болезни скончались более 4,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 218,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (47 тыс.), Великобритании (44 тыс.) и России (34 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 635 170 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 60 633 пациента умерли, а 2 325 997 ​​​​​​ человек выздоровели.

В Минздраве сообщили, что вакцинация от коронавируса в Украине не привела ни к одному летальному исходу за весь период прививки. Риск получить серьезное осложнение для здоровья после инъекции крайне низок.

Одесса с 18 октября перешла в "красную" зону карантина в связи с ростом заболеваемости, объявил мэр города Геннадий Труханов. Напомним, что с указанной даты карантинные ограничения усилены в Одесской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Европейский Союз до 24 октября может исключить Украину из "зеленого" списка, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19. В перечне находятся государства, для чьих граждан ЕС рекомендует снимать ограничения на въезд.