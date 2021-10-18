В Украине не подтверждено ни одного случая смерти из-за вакцинации от COVID-19, – профессор

Вакцинация от коронавируса в Украине не привела ни к одному летальному исходу за весь период прививки. Риск получить серьезное осложнение для здоровья после инъекции крайне низок.

Об этом на брифинге Министерства здравоохранения заявил профессор Сергей Дубров. Он отметил, что при этом в нашей стране ежедневно регистрируется по несколько сотен смертей от самого COVID-19, и цифра возрастает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На прошлой неделе мы видели по несколько сотен смертельных случаев от осложнений коронавирусной болезни. Если говорить о вакцинации, то ни связанного с ней летального исхода не было зарегистрировано", – отметил Дубров.

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По его словам, вероятность получить проблемы со здоровьем в результате прививки "меньше, чем риск авиакатастрофы или попадания под машину".

Профессор отметил, что осложнения после вакцинации, такие как, например, риск развития венозного тромбоемболизма, в сотни раз меньше, чем такие же осложнения, вызванные заболеванием коронавирусом.

Как отметил Дубров, с первого дня прививок в Украине – 24 февраля 2021 года – в целом зафиксировано 113 случаев серьезных осложнений после вакцинации. В то же время большинство смертей после вакцинации не были обусловлены самой прививкой, отмечает "Украинская правда". 77 из 95 сообщений – это случайное событие, совпавшая по времени с проведенной прививкой, расследование причин оставшихся 18 смертей продолжается.

Напомним, 13 сентября в Киевской области 19-летний студент Владимир Сало умер после вакцинации от коронавируса. Предварительная причина смерти – сердечно-легочная недостаточность. Он сделал прививку от COVID-19, а вечером у него поднялась температура. Примерно в 20:15 начались судороги, через 20 минут пульс остановился.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что парень умер не от вакцины против коронавируса.

"Есть несколько побочных явлений, но вакцинация сегодня является залогом успешного образовательного процесса", – сказал Шкарлет.

Как стало известно OBOZREVATEL, студент был уроженцем Львовской области. Он сделал прививку препаратом Pfizer, но о своем решении родителям предпочел не сообщать. По предварительным выводам, причиной смерти стали сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность.

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