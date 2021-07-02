Минздрав обнародовал заявление о смерти мужчины, иммунизированного против COVID-19 на Винниччине

В Винницкой области вечером 2 июля умер 47-летний мужчина, которого днем этого же дня вакцинировали против COVID-19, использовав препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Этот случай зарегистрировано как неблагоприятное событие после иммунизации (поскольку смерть произошла в течение 30 дней после прививки).

Об инциденте сообщили вечером пятницы на сайте Минздрава. Пресс-служба выразила семье и близким погибшего соболезнования.

Отмечается: укол мобильная бригада сделала мужчине в 13:45, а в 18:02 умер.

При этом в течение одного часа после прививки неблагоприятных событий зафиксировано не было, пациент на состояние не жаловался. Уже позже, около 17:00, он сообщил о тошноте, потерял сознание.

"Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", – сказано в сообщении.

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Из одного флакона вакцины Pfizer вместе с мужчиной прививались другие пять человек. Их состояние удовлетворительное, отметили в Министерстве здравоохранения.

Точную причину смерти украинца еще предстоит установить. Так, вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

Указанный случай – в соответствии с украинским законодательством и международными нормами – рассматривает специализированная Региональная группа оперативного реагирования от областного Департамента здравоохранения.

Напомним:

По состоянию на пятницу, 2 июля, в Украине официально подтверждено 2 236 497 случаев коронавирусной инфекции. Из них 696обнаружены за прошедшие сутки (36 – дети и 33 – медика). Госпитализировали за день 439 пациентов.

От COVID-19 в стране умер уже 52 391 человек (+33 за сутки), выздоровели 2 169 584 (+1 197).

На 2 июля в Украине от COVID-19 сделали 2 767 848 прививок (+90 959 за предыдущие сутки). Первую дозу получили 2 001 130 человек.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минздраве рассчитывают, что до конца лета Украина получит более 11 миллионов доз вакцин от коронавируса. Среди них препараты CoronaVac, Moderna, Pfizer, CoviShield и Novavax.