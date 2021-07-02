В Украине за прошлые сутки коронавирус выявили у почти 700 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

По состоянию на утро пятницы, 2 июля, в Украине официально подтверждено 2 236 497 случаев коронавирусной инфекции. Из них 696 обнаружены за прошедшие сутки, 36 – дети и 33 – медики. Госпитализировали 439 пациентов.

От COVID-19 в стране умер уже 52 391человек (+33 за сутки), выздоровели2 169 584 (+1 197). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 194 случая;

  • Винницкая область – 5 случаев;

  • Волынская область – 17 случаев;

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  • Днепропетровская область – 36 случаев;

  • Донецкая область – 39 случаев;

  • Житомирская область – 13 случаев;

  • Закарпатская область – 5 случаев;

  • Запорожская область – 18 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;

  • Киевская область – 50 случаев;

  • Кировоградская область – 5 случаев;

  • Луганская область – 9 случаев;

  • Львовская область – 49 случаев;

  • Николаевская область – 9 случаев;

  • Одесская область – 53 случая;

  • Полтавская область – 16 случаев;

  • Ривненская область – 7 случаев;

  • Сумская область – 31 случай;

  • Тернопольская область – 8 случаев;

  • Харьковская область – 33 случая;

  • Херсонская область – 31 случай;

  • Хмельницкая область – 26 случаев;

  • Черкасская область – 19 случаев;

  • Черновицкая область – 5 случаев;

  • Черниговская область – 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 696 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которым утвердил сертификаты о вакцинации. Они будут в цифровом виде, но также есть возможность получить в бумажной форме.

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