В Украине за прошлые сутки коронавирус выявили у почти 700 человек

По состоянию на утро пятницы, 2 июля, в Украине официально подтверждено 2 236 497 случаев коронавирусной инфекции. Из них 696 обнаружены за прошедшие сутки, 36 – дети и 33 – медики. Госпитализировали 439 пациентов.

От COVID-19 в стране умер уже 52 391человек (+33 за сутки), выздоровели2 169 584 (+1 197). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

г. Киев – 194 случая;

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

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Днепропетровская область – 36 случаев;

Донецкая область – 39 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 50 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 49 случаев;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 53 случая;

Полтавская область – 16 случаев;

Ривненская область – 7 случаев;

Сумская область – 31 случай;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 33 случая;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 26 случаев;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которым утвердил сертификаты о вакцинации. Они будут в цифровом виде, но также есть возможность получить в бумажной форме.