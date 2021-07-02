В Украине за прошлые сутки коронавирус выявили у почти 700 человек
По состоянию на утро пятницы, 2 июля, в Украине официально подтверждено 2 236 497 случаев коронавирусной инфекции. Из них 696 обнаружены за прошедшие сутки, 36 – дети и 33 – медики. Госпитализировали 439 пациентов.
От COVID-19 в стране умер уже 52 391человек (+33 за сутки), выздоровели2 169 584 (+1 197). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 194 случая;
Винницкая область – 5 случаев;
Волынская область – 17 случаев;
Днепропетровская область – 36 случаев;
Донецкая область – 39 случаев;
Житомирская область – 13 случаев;
Закарпатская область – 5 случаев;
Запорожская область – 18 случаев;
Ивано-Франковская область – 8 случаев;
Киевская область – 50 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 9 случаев;
Львовская область – 49 случаев;
Николаевская область – 9 случаев;
Одесская область – 53 случая;
Полтавская область – 16 случаев;
Ривненская область – 7 случаев;
Сумская область – 31 случай;
Тернопольская область – 8 случаев;
Харьковская область – 33 случая;
Херсонская область – 31 случай;
Хмельницкая область – 26 случаев;
Черкасская область – 19 случаев;
Черновицкая область – 5 случаев;
Черниговская область – 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которым утвердил сертификаты о вакцинации. Они будут в цифровом виде, но также есть возможность получить в бумажной форме.
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