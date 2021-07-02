Украина до конца лета получит более 11 миллионов доз вакцин против коронавируса – Ляшко

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о поставках вакцин

До конца лета Украина получит более 11 миллионов доз вакцин от коронавируса. Среди них препараты CoronaVac, Moderna, Pfizer, CoviShield и Novavax.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает УНИАН. По его словам, также ведутся переговоры о потенциальных поставках других вакцин в августе.

Так, летом в страну приедет 5 млн 320 тысяч доз вакцины CoronaVac, 2 млн доз препарата Moderna по механизму COVAX от США, 1 млн доз вакцины Pfizer, около полутора млн доз CoviShield от Serum Institute. Также ожидается поставка 4 млн доз вакцины Novavax.

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Напомним, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине началась 24 февраля 2021 года. На данный момент украинцев прививают вакциной CoviShield (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и AstraZeneca-SKBio.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 1 июля приложение Дія запустило тестовую версию новой услуги – оформления цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса.

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