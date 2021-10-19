В Японии проводят клинические испытания новой COVID-вакцины: чем отличается

Японская компания VLP Therapeutics Japan проводит клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Она основана на базе информационной или матричной РНК, требующей меньших доз, чем ныне существующие вакцины.

Как пишет NHK, об этом сообщили на пресс-конференции представители компании. Как и вакцины Pfizer и Moderna, экспериментальная вакцина основана на технологии мРНК, позволяющей передачу генетической информации.

При этом она включает инструкции в мРНК по самовоспроизведению на протяжении определенного периода. Это означает, что достаточно меньших доз для достижения желаемого результата.

Первая стадия клинических испытаний началась 12 октября в больнице университета Оита на юго-западе Японии. Это пятая по счету компания в стране, проводящая клинические испытания вакцины от коронавируса.

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Производитель рассчитывает, что вакцина будет доступна к использованию до конца 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с тем, что геном коронавируса постоянно меняется и мутирует, человечеству нужны новые способы защиты от COVID-19. Так была разработана вакцина принципиально нового типа – ДНК-препарат ZyCoV-D. Она отличается от уже имеющихся мРНК и векторных вакцин.

ДНК-вакцина является проще и, соответственно, дешевле других, а также быстрее изготавливается. Кроме того, ее вводят под кожу под высоким давлением без иглы, а не внутримышечно, что делает процедуру менее болезненной.

Ранее Минздрав Израиля официально зарегистрировал для использования в стране новую вакцину против коронавируса от AstraZeneca. Она предназначена для тех, у кого аллергия на Pfizer и Moderna.

Вакцину против COVID-19 от AstraZeneca с внутренним названием Vaxzevria используют и в Украине. В августе страна получила 46 тысяч доз этого препарата от Литвы.