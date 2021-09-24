В Израиле зарегистрировали новую вакцину AstraZeneca: предназначена для тех, у кого аллергия на Pfizer и Moderna
Министерство здравоохранения Израиля официально зарегистрировало для использования в стране новую вакцину против коронавируса от AstraZeneca. Препарат англо-шведской разработки называется Vaxzevria.
Им собираются делать прививки тем людям, у который есть аллергия на вакцины Pfizer и Moderna. Об этом пишет NEWSru.co.il.
Отмечается, что Vaxzevria разработана по новой технологии – основана на классическом вирусном векторе.
Этим она отличается от вышеуказанных мРНК-препаратов, которые содержат в себе матричную (информационную) РНК.
В Израиле прививки Vaxzevria будут предлагать тем нескольким сотням пациентов, у которых проявилась острая аллергическая реакция на уколы Pfizer и Moderna.
Кроме того, вакцинироваться новым препаратом смогут и те граждане страны, которые по определенным причинам или соображениям ранее не хотели делать прививку мРНК-вакцинами.
В израильском Минздраве надеются, что использование классической вакцины даст им возможность сократить количество противников иммунизации.
В британско-шведской компании AstraZeneca, которая производит вакцину Vaxzevria, отмечают, что ее эффективность против COVID-19 составляет 82% уже после первой дозы. В частности, при предотвращении госпитализации или летального исхода после заражения штаммами Бета и Гамма.
Напомним: вакцину против COVID-19 от AstraZeneca с внутренним названием Vaxzevria используют и в Украине. В августе страна получила 46 тысяч доз этого препарата он Литвы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле фиксируют всплеск заболеваемости коронавирусом, через который система здравоохранения оказалась "на грани". Чтобы сдержать распространение вируса чиновники решили ограничить проведение массовых мероприятий в стране.
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