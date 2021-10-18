Когда и как в Украине будут проверять СOVID-сертификаты: в полиции дали разъяснения

Национальная полиция в Украине будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-кодам. Это будет происходить в местах массового скопления людей.

Как сообщил в эфире "Завтрака с 1+1" первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, Нацполиция совместно с Минцифрой начали интеграцию программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки электронных сертификатов с "Дія" или сканирования бумажных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украина", – отметил Билошицкий.

Видео дня

Полицейский отметил, что из-за того, что известны случаи подделки сертификатов, они будут проверяться очень тщательно, а также напомнил, что за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

"В случае, если будет доказано, что человек, инфицированный коронавирусной инфекцией, распространил болезнь, он может быть привлечена к уголовной ответственности", – добавил Билошицкий.

Напомним, ранее в Украине были вынесены первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Обоим нарушителям назначено наказание в виде 850 грн штрафа. Их поймали при попытке пересечь границу с Польшей.

Первый приговор за подделку COVID-сертификата получил и врач. Медика оштрафовали на 34 тыс. гривен и лишили права заниматься профессиональной деятельностью на один год. Осужденным оказался врач из Днепропетровской области. Всего в 2021 году полиция открыла 3350 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов.

Отметим, что сейчас уже пять областей Украины оказались в "красной" карантинной зоне, там введены жесткие ограничения. Однако карантин коснется не всех, а только тех украинцев, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. Какие правила действуют в "красной" зоне, куда не пустят без COVID-сертификата, можно ли будет ходить в рестораны и спортзалы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL: