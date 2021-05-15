Хроника коронавируса на 15 мая: Украина стала третей в Европе по новым летальным случаям COVID-19
По состоянию на субботу, 15 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 162,5 млн человек. 3,3 млн случаев стали летальными, но в то же время побороть инфекцию удалось 140,3 млн пациентам.
За минувший день, 14 мая, в мире выявили более 697,7 тыс. новых инфицированных, умерли еще 12,8 тыс. больных. В течение прошедших суток больше всего новых зараженных COVID-19 было в Индии (+326,1 тыс.), Бразилии (+84,4 тыс.), США (+38,2 тыс.).
Среди европейских стран по количеству новых смертей в результате инфекции Украина стала третьей (после России и Польши), а по количеству новых заболевших – четвертой (впереди Германия, РФ, Италия).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено всего 2 143 448 случаев инфицирования, 47 620 человек погибли от COVID-19. Поборол болезнь 1 832 601 пациент.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии, 2021-й, будет более смертоносным, чем прошлый.
Главное за 15 мая:
Турция с 00:00 15 мая (по киевскому времени) отменила обязательные ПЦР-тесты для пассажиров из Украины.
Заражение COVID-19 может негативно влиять на мужскую потенцию – вирус поражает ткани, из-за чего нарушается кровоснабжение. К такому выводу пришли ученые из медицинской школы Миллера при Университете Майами (США).
В Венгрии в городе Сомбатхей мужчине из-за ошибки сделали прививку сразу шестью дозами вакцины против COVID-19 производства Pfizer.
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