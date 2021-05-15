Хроника коронавируса на 15 мая: Украина стала третей в Европе по новым летальным случаям COVID-19

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
1 минута
3,5 т.
Пандемия COVID-19

По состоянию на субботу, 15 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 162,5 млн человек. 3,3 млн случаев стали летальными, но в то же время побороть инфекцию удалось 140,3 млн пациентам.

За минувший день, 14 мая, в мире выявили более 697,7 тыс. новых инфицированных, умерли еще 12,8 тыс. больных. В течение прошедших суток больше всего новых зараженных COVID-19 было в Индии (+326,1 тыс.), Бразилии (+84,4 тыс.), США (+38,2 тыс.).

Среди европейских стран по количеству новых смертей в результате инфекции Украина стала третьей (после России и Польши), а по количеству новых заболевших – четвертой (впереди Германия, РФ, Италия).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия COVID-19
Распространение коронавируса в странах мира

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине подтверждено всего 2 143 448 случаев инфицирования, 47 620 человек погибли от COVID-19. Поборол болезнь 1 832 601 пациент.

  • Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии, 2021-й, будет более смертоносным, чем прошлый.

Главное за 15 мая:

Дополняется...

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус