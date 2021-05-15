В списке карантинных зон Украины произошли изменения: Минздрав показал перечень
Минздрав обновил зоны карантина в Украине: в "оранжевую" попала Черкасская область, хотя ранее все регионы были "желтыми", кроме Николаевской области. Последняя, согласно новому списку, спустилась на одну "ступень" ниже – в "желтый" уровень.
"Зеленых" зон противодействия коронавирусу в стране пока нет. Соответствующий документ был опубликован на сайте Министерства здравоохранения в субботу, 15 мая (чтобы посмотреть полный перечень, доскролльте страницу до конца).
Указано, что в Черкасской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования: он составляет 20,8% при норме меньше 20%.
Ведомство сообщило, что "оранжевый" – это предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.
"Желтая" зона действует как базовая на уровне всей страны, а "зеленая" позволяет пересмотреть подходы к правилам карантина в сторону смягчения.
Согласно информации Минздрава, ни в одной области Украины не превышен показатель уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом.
Таблица зон и показателей, которые определяют ограничения в конкретном регионе:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на 15 мая в Украине прививку от COVID-19 получили всего 936 499 человек (среди них две дозы – 13 661).
За предыдущий день в стране выявили 6 796 новых случаев COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 322 человека за сутки, а 17 202 вылечились.
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