В Украине COVID-19 заболели еще 6,7 тыс. человек: статистика Минздрава
В Украине за пятницу, 14 мая, выявили 6 796 новых случаев COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 322 человека за сутки, а 17 202 вылечились.
Свежей статистикой по распространению COVID-19 в Украине утром в субботу, 15 мая, поделился министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Среди заболевших в сутки – 347 детей и 233 медработника.
Всего в стране официально зарегистрировали 2 150 244 случая заражения коронавирусом, из которых летальных – 47 942. Побороли болезнь уже 1 849 803 украинца.
В больницы с COVID-19 в течение 14 мая попали еще 2 197 человек. За прошедшие сутки на наличие инфекции протестировали 76 496 украинцев.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
Количество заболеваний в сутки и количество прививок:
г. Киев – 544 случая / 1652 прививки;
Винницкая область – 141 случай / 894 прививки;
Волынская область – 206 случаев / 742 прививки;
Днепропетровская область – 518 случаев / 1817 прививок;
Донецкая область – 480 случаев / 1174 прививки;
Житомирская область – 140 случаев / 926 прививок;
Закарпатская область – 97 случаев / 1085 прививок;
Запорожская область – 342 случая / 1021 прививка;
Ивано-Франковская область – 115 случаев / 1378 прививок;
Киевская область – 318 случаев / 678 прививок;
Кировоградская область – 95 случаев / 488 прививок;
Луганская область – 159 случаев / 593 прививки;
Львовская область – 432 случая / 2026 прививок;
Николаевская область – 212 случаев / 617 прививок;
Одесская область – 351 случай / 1364 прививки;
Полтавская область – 298 случаев / 1512 прививок;
Ровенская область – 353 случая / 874 прививки;
Сумская область – 190 случаев / 339 прививок;
Тернопольская область – 153 случая / 688 прививок;
Харьковская область – 630 случаев / 620 прививок;
Херсонская область – 186 случаев / 511 прививок;
Хмельницкая область – 192 случая / 1038 прививок;
Черкасская область – 345 случаев / 417 прививок;
Черновицкая область – 88 случаев / 590 прививок;
Черниговская область – 211 случаев / 594 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Что касается вакцинации, то ее в стране получили всего 936 499 человек (среди них две дозы – 13661).
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В ВОЗ призвали передать вакцины против COVID-19 странам с низким уровнем дохода вместо того, чтобы прививать детей и подростков.
Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что второй год пандемии коронавируса – 2021-й – будет более смертоносным, чем прошлый. В мире уже зафиксировано более 3,3 млн летальных случаев.
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