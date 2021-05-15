В Украине COVID-19 заболели еще 6,7 тыс. человек: статистика Минздрава

В Украине за пятницу, 14 мая, выявили 6 796 новых случаев COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 322 человека за сутки, а 17 202 вылечились.

Свежей статистикой по распространению COVID-19 в Украине утром в субботу, 15 мая, поделился министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Среди заболевших в сутки – 347 детей и 233 медработника.

Всего в стране официально зарегистрировали 2 150 244 случая заражения коронавирусом, из которых летальных – 47 942. Побороли болезнь уже 1 849 803 украинца.

В больницы с COVID-19 в течение 14 мая попали еще 2 197 человек. За прошедшие сутки на наличие инфекции протестировали 76 496 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Количество заболеваний в сутки и количество прививок:

г. Киев – 544 случая / 1652 прививки;

Винницкая область – 141 случай / 894 прививки;

Волынская область – 206 случаев / 742 прививки;

Днепропетровская область – 518 случаев / 1817 прививок;

Донецкая область – 480 случаев / 1174 прививки;

Житомирская область – 140 случаев / 926 прививок;

Закарпатская область – 97 случаев / 1085 прививок;

Запорожская область – 342 случая / 1021 прививка;

Ивано-Франковская область – 115 случаев / 1378 прививок;

Киевская область – 318 случаев / 678 прививок;

Кировоградская область – 95 случаев / 488 прививок;

Луганская область – 159 случаев / 593 прививки;

Львовская область – 432 случая / 2026 прививок;

Николаевская область – 212 случаев / 617 прививок;

Одесская область – 351 случай / 1364 прививки;

Полтавская область – 298 случаев / 1512 прививок;

Ровенская область – 353 случая / 874 прививки;

Сумская область – 190 случаев / 339 прививок;

Тернопольская область – 153 случая / 688 прививок;

Харьковская область – 630 случаев / 620 прививок;

Херсонская область – 186 случаев / 511 прививок;

Хмельницкая область – 192 случая / 1038 прививок;

Черкасская область – 345 случаев / 417 прививок;

Черновицкая область – 88 случаев / 590 прививок;

Черниговская область – 211 случаев / 594 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Что касается вакцинации, то ее в стране получили всего 936 499 человек (среди них две дозы – 13661).

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