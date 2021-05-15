ВОЗ призвала отдать вакцины от COVID-19 бедным странам вместо прививок детей

Во Всемирной организации здравоохранения в очередной раз указали на неравномерность глобального распределения вакцин против COVID-19. В ВОЗ считают, что препараты на данном этапе лучше передать странам с низким уровнем дохода вместо того, чтобы прививать детей и подростков.

С соответствующим призывом выступил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на виртуальной конференции в Женеве 14 мая, передает BBC. Он отметил, что понимает, почему некоторые государства хотят вакцинировать несовершеннолетних, но сказал: "Прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение".

Глава ВОЗ пояснил, что в странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины против коронавируса недостаточно "даже для иммунизации медицинских работников, а больницы переполнены людьми, которые срочно нуждаются в спасательной помощи".

Отмечается, что с тех пор как были утверждены первые вакцины, богатые страны скупили большую часть поставок, и многие стремятся вакцинировать как можно больше своего населения.

Среди стран, которые решили вакцинировать детей от 12 до 15 лет, США и Канада. В Швейцарии на прошлой неделе также начали предлагать прививки 16-летним.

Карта распространения коронавируса в мире:

Напомним, в ВОЗ заявили, что второй год пандемии коронавируса – 2021-й – будет более смертоносным, чем прошлый. В мире уже зафиксировано более 3,3 млн летальных случаев.

Как писал OBOZREVATEL: