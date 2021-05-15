Озвучен дедлайн для вакцинации всех педагогов в Украине

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Озвучен дедлайн для вакцинации всех педагогов в Украине

До сентября необходимо провакцинировать всех педагогов в Украине. В таком случае образовательным учреждением не придется уходить на карантин в случае новой волны коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время общения с журналистами 15 мая, передает ТСН. По его словам, вспышка заболевания может произойти в осенне-зимний период.

"1 сентября начнется новый учебный год. Учителя через месяц пойдут по отпускам. В июле-августе мы их не найдем. Поэтому нам надо провакцинировать их до учебного периода", – подчеркнул главный санврач.

Ляшко считает, что, если не успеть сделать прививки всех педагогам, то новая волна точно будет.

В то же время он допустил, что вспышка может произойти раньше из-за постоянных новых мутаций вируса.

Ранее в интервью OBOZREVATEL микробиолог, вирусолог и академик Национальной академии наук Украины Владимир Широкобоков спрогнозировал новую волну эпидемии. Причиной том могут стать новые варианты коронавируса.

По его словам, "британский" и "южноафриканский" штаммы, которые являются агрессивными, далеко не последние мутации.

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