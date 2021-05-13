Академик НАН: осенью Украину ждет новая вспышка коронавируса, индийский штамм – далеко не последний

Так называемый индийский штамм коронавируса считается более агрессивным, чем британский и южноафриканский. Но это далеко не последний вариант COVID-19. Новый мутант действительно может спровоцировать новую волну эпидемии в Украине, хотя лето должно пройти более спокойно, чем весна.

Так когда же начнется прогнозируемая Минздравом четвертая волна, в блиц-интервью OBOZREVATEL поделился предположениями Владимир Широкобоков, украинский профессор, микробиолог, вирусолог и академик НАН Украины. Далее приводим его прямую речь.

Этот штамм действительно опасен, вызывает более тяжелые формы заболевания. Поражает не только пожилых людей, но и среднего возраста. Вирус приобретает темпы мутационной активности и это далеко не последний вариант, который нас ждет.

Коронавирус – достаточно молодой эпидемический процесс. На него осуществляется огромное давление, в том числе и вакцинация, он меняется и мутирует, чтобы противостоять притеснениям против себя.

Не очень согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине. Но если завезут новый индийский штамм – возможен еще определенный подъем. Коронавирус – сезонное заболевание. Летом должно быть послабление, а осенью снова будет вспышка.

Они возможны, если уровень антител и клеточный иммунитет недостаточен для защиты организма. Все зависит от иммунной системы и генетической особенности человека, который переболел. Но у большинства есть достаточный иммунитет, который должен храниться долго.

Говорят, против SARS в 2002 году – а это близкий аналог коронавируса – еще до сих пор сохраняется клеточный иммунитет.

[В Индии заявили о серии заражений грибковой инфекцией мукормикоз ("черный грибок") среди людей, которые лечатся или вылечились от коронавируса].

Этот грибок активизируется только на фоне иммунного дефицита, когда у человека угасает иммунная защита. При ковидной болезни как раз характерно уменьшение иммунного сопротивления, поэтому вполне возможен и такой вариант. Мукормикоз бывает и при СПИДе, когда возникает иммунодефицит, может быть при других иммунодефицитных состояниях и не только инфекционной природы. Это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека.

Не слышал, чтобы в Украине были вспышки мукормикоза. Но вполне возможно, что активизация каких-то грибковых инфекций идет, однако внимание сосредоточивается на самом заболевании. Масштабная вспышка мукормикоза в Индии может быть связана с антисанитарными условиями, которые способствуют развитию инфекции.

В общем, грибковые инфекции очень распространены, но на сегодня есть достаточно хорошие и антибиотики, и препараты, которые от них лечат.