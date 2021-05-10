В Индии у переболевших COVID-19 врачи выявили редкий 'черный грибок'

В Индии заявили о серии заражений грибковой инфекцией мукормикоз ("черный грибок") среди людей, которые лечатся или выздоровели от коронавируса.

По словам медиков из Мумбаи, еще в апреле они видели более полсотни пациентов, страдающих таким заболеванием, случаи участились в период второй волны COVID-19 в стране. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что мукормикоз – очень редкая инфекция, вызванная влиянием слизистой плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гнилых фруктах и овощах. Она поражает носовые пазухи, мозг и легкие, может быть опасной для жизни у диабетиков или людей с сильным иммунодефицитом, таких как больные раком или с ВИЧ/СПИДом.

Пациенты, страдающие грибковой инфекцией, обычно имеют симптомы заложенности носа и кровотечения, опухоль и боль в глазу, опущение век, размытость и, наконец, потерю зрения. Вокруг носа могут быть черные участки кожи. Врачи говорят, что большинство людей опаздывают с обращением в больницу – они уже теряют зрение, и приходится удалять глаз хирургическим путем, чтобы инфекция не попала в мозг.

При этом единственным эффективным лекарством против мукормикоза является противогрибковая внутривенная инъекция. В индии она стоит 3500 рупий ($48) за дозу, которую нужно вводить ежедневно в течение восьми недель. Общая смертность от этой грибковой инфекции составляет 50%.

Сегодня индийские врачи предполагают, что мукормикоз у человека может быть вызван приемом стероидов – необходимого лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Они уменьшают воспаление легких и, вероятно, могут помочь, когда иммунная система организма переходит в режим чрезмерной борьбы с вирусом.

"Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус усугубляет его, а затем стероиды, которые помогают бороться с COVID-19, действуют как топливо в огонь", – пояснил офтальмолог Акшай Наир, который работает сразу в трех больницах Мумбаи.

По его словам, в этом одном из наиболее пострадавших от второй волны коронавируса городов он еще в апреле принял около 40 пациентов с грибковой инфекции. Многие из них были диабетиками, которые вылечились от COVID-19 дома. Одиннадцати из них пришлось удалить глаз хирургическим путем.

В период с декабря по февраль всего шесть его коллег из пяти городов – Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Дели и Пуна – сообщили о 58 случаях заражения мукормикозом. Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.

Врачи в Индии говорят, что они удивлены серьезностью и частотой заражений этой инфекцией во время второй волны COVID-19, по сравнению с некоторыми случаями во время первой волны в прошлом году.

"Мы уже наблюдаем здесь два-три случая в неделю. Это кошмар внутри пандемии", – констатировала начальник офтальмологической больницы, доктор Ренуки Браду.

Как сообщал OBOZREVATEL, на жуткую вспышку коронавируса в Индии отреагировали многие страны мира, а Украина даже закрыла свои границы с этим государством. О том, что там происходит и есть ли угроза индийского штамма COVID-19 для нас, читайте в материале.