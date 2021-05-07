В Индии завелся новый штамм коронавируса, умерших не успевают кремировать: есть ли угроза для Украины

Уже около трех недель Индия бьет мировые рекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом, каждые сутки фиксируя по 350-400 тысяч инфицированных и до 4 тысяч смертей. По словам экспертов, во многом этому поспособствовало формирование индийского штамма COVID-19 – его некоторые даже считают еще более заразным, чем британский и южноафриканский мутанты.

На жуткую вспышку эпидемии в Индии в мире уже отреагировали, а Украина даже закрыла свои границы с этим государством. Что же происходит в Индии и есть ли угроза для нашей страны, читайте в материале OBOZREVATEL.

По данным индийского Минздрава, еще в 20-х числах марта в стране зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.617 с двойной мутацией. Он привел к увеличению заболеваемости не только в Индии, но уже успел пробраться примерно в 20 стран мира. Мутант опасен новой комбинацией инфекционных свойств, за счет чего быстрее проникает в клетки человека.

Как пояснил OBOZREVATEL врач-инфекционист и преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, индийский штамм способен подавлять иммунную защиту даже тех людей, которые уже переболели коронавирусом.

"Есть предположение, что этот вид не то что агрессивнее британского или южноафриканского, – он другой и обладает способностью подавлять иммунную защиту, которая сформировалась у людей на предыдущие варианты. Не исключено, что те, кто переболел, могут заражаться индийским вариантом. Если он придет в Украину в начале июня – будет бешеная заболеваемость в течение всего лета. Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые проходят на фоне штаммов, уже циркулирующих в Украине", – уточнил Курпита.

А вот врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что даже если этот штамм и попадет в Украину, то не усугубит ситуацию до той, которая наблюдается в самой Индии. Ведь даже там, по ее словам, этот штамм не превалирует над другими и не является главным среди распространенных.

"Действительно, многие украинцы могут заразиться новым штаммом, но такого, как в Индии, у нас не будет. В Украине совершенно другая медицина, социалка, не такая высокая плотность населения, которая способствует активной передачи болезни. У нас все могут получить медицинскую помощь, хватило и мест, и кислорода даже в самые пики эпидемии. В Индии всего этого нет. Отсюда высокая летальность", – резюмировала врач.

В свою очередь доктор медицинских наук Александр Кухарчук, который работает в индийском городе Мумбаи директором по производству и исследованиям ReeLabs, еще ранее предупреждал, что не стоит разгонять панику вокруг индийского штамма. По словам специалиста, он не является более смертоносным, чем тот же британский мутант, а стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии имеет и другие причины.

"В разных штатах Индии наблюдается относительное (не более 30-40%) превалирование разных штаммов коронавируса. В основном пострадали два города – Дели и Мумбаи. В марте в Индии завершился финансовый год и именно в эти два города в открытые для иностранных контрагентов аэропорты прилетали с финансовыми отчетами индийские граждане, работающие за рубежом. Очень многие из них из Англии, многие – из Южной Африки, значительно меньше – из Бразилии", – отметил врач.

Рост заболеваемости в Индии начался еще в марте, но статистику взорвало масштабное празднование индуистского религиозного праздника Кумбха Мела и Холи. Тогда на улицы городов вышли миллионы индусов без защитных масок, а о социальной дистанции не было даже речи. Уже через неделю количество заболевших в Индии увеличилось вдвое-втрое, и пошло-поехало.

В стране каждые сутки фиксируют по 350-400 тысяч случаев заражения. Ежедневная смертность при этом дошла до показателя в 4 тысячи человек, тела даже не успевают кремировать, поэтому сжигают в погребальных кострах прямо на улицах.

Все больницы по стране переполнены тяжелыми больными. Часто люди умирают, так и не дождавшись даже прихода врача, а пациенты задыхаются от катастрофической нехватки кислорода. Индийское правительство уже обратилось к мировому сообществу с просьбой о поставках кислорода, оборудования для его производства, а также необходимых лекарств.

Судя по официальной статистике сайта Worldometers, коронавирусом в Индии, где живет 1,3 млрд человек, переболел почти 21 млн, более 230 тыс. умерло. При этом вакцинировали уже около 128 млн человек, из них 29 млн получили полный курс уколов.

25 марта правительство Индии ограничило экспорт вакцины AstraZeneca, которая производится на мощностях местной компании Serum Institute до тех пор, пока не будет привита критическая масса населения.