В Украине с 1 июля могут запустить COVID-сертификаты: в МОЗ объяснили необходимость

Украина будет готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля. Документы дадут ряд привилегий для вакцинированных людей, среди которых, посещение культурных мероприятий.

Об этом журналистам 15 мая заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина". Он уточнил, что наша страна принимает участие в двух рабочих группах по внедрению сертификатов.

"Украина принимает участие в двух рабочих группах по введению ковидных сертификатов. Одна – от Всемирной организации здравоохранения, вторая – от Евросоюза, которая предлагает определенные привилегии для вакцинированных лиц или людей с иммунитетом в условиях карантинных ограничений. То есть посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное. Что конкретно – это еще не решено", – пояснил Ляшко.

Главный санврач уточнил, что сейчас данные о вакцинации в Украине вносят в электронную систему. Параллельно специалисты нарабатывают технические нюансы, чтобы сразу после введения документов в ЕС сделать то же в нашей стране.

"Мы не будем "белой вороной". Что будет утвердят в ВОЗ и ЕС – то будет и у нас", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве заявили, что COVID-сертификаты для украинцев будут добровольными.