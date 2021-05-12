COVID-сертификат в Украине будет добровольным – Минздрав
Граждан Украины не будут обязывать оформлять цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса. Однако с таким документом украинцам удобнее будет путешествовать.
Об этом на брифинге Минздрава заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер. Мероприятие транслировалось на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
"Никого обязывать делать эти сертификаты не будут. Но точно с ним будет удобнее пересекать границу, и мы чувствуем, что такая тенденция есть", – пояснил чиновник.
По его словам, COVID-сертификат в Украине будет выдаваться через приложение Дія. Предварительно, его можно будет распечатать после проведения прививки.
"И прорабатывается вариант выдачи, если нужно, в бумажном виде. Например, через Центр предоставления административных услуг. Но окончательное решение будет принято позже", – отметил Кучер.
Он подчеркнул, что введение соответствующего документа не означает автоматического открытия стран Евросоюза для путешествий, поскольку "это должно быть решение именно ЕС". Однако, убеждает заместитель министра, сертификаты должны заработать уже летом.
Пока, добавил Кучер, Министерство здравоохранения продолжает разработку нормативной базы, необходимой для запуска документов о проведении прививки от коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сертификаты вакцинации против COVID-19 могут быть запущены в Украине до 1 июля 2021 года. Они будут содержать данные о прививках, сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении.
Он также пояснил, что документ подделать будет невозможно. Их попытаются сделать совместимыми не только с теми, которые будут выдавать в странах Евросоюза, но и в других государствах.
Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что COVID-сертификаты в Украине действительно могут давать населению определенные бонусы, например, возможность свободно путешествовать и работать.
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