COVID-сертификат в Украине будет добровольным – Минздрав

Граждан Украины не будут обязывать оформлять цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса. Однако с таким документом украинцам удобнее будет путешествовать.

Об этом на брифинге Минздрава заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер. Мероприятие транслировалось на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Никого обязывать делать эти сертификаты не будут. Но точно с ним будет удобнее пересекать границу, и мы чувствуем, что такая тенденция есть", – пояснил чиновник.

По его словам, COVID-сертификат в Украине будет выдаваться через приложение Дія. Предварительно, его можно будет распечатать после проведения прививки.

"И прорабатывается вариант выдачи, если нужно, в бумажном виде. Например, через Центр предоставления административных услуг. Но окончательное решение будет принято позже", – отметил Кучер.

Он подчеркнул, что введение соответствующего документа не означает автоматического открытия стран Евросоюза для путешествий, поскольку "это должно быть решение именно ЕС". Однако, убеждает заместитель министра, сертификаты должны заработать уже летом.

Пока, добавил Кучер, Министерство здравоохранения продолжает разработку нормативной базы, необходимой для запуска документов о проведении прививки от коронавируса.

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