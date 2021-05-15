Врачи узнали, как долго сохраняются антитела у переболевших COVID-19

У 80% пациентов, которые переболели коронавирусом, на протяжение года сохранились антитела. Таковы результаты исследования, проведенного среди 42 человек.

Их результаты обнародовал на своей странице в Facebook врач-инфекционист из Киева Евгений Дубровский. Он отметил, что у некоторых пациентов уровень антител понижался, но затем снова возрастал.

В исследовании участвовали люди с подтвержденным коронавирусом разной степени тяжести. Также испытуемые были разного возраста.

"В течение 8 месяцев у 80% пациентов антитела не исчезали. У некоторых плавно снижались, у половины держались на высоком стабильном уровне. Но у 20% упали ниже порогового. Это снижение наблюдалось в периоде между 150 и 240 днями после болезни. Но когда получили результаты на 360 день, данные оказались очень удивительными. У 80% пациентов антитела никуда не делись. И более того, даже у тех, у кого они упали до порогового уровня, антитела снова поднялись. Таким образом, на 360 день имеем такие данные: из 42 человек 92,8% (N=39) имеют антитела, 7,2% (N=3) – нет. Только вдуматься – 92,8% и уже прошел целый год", – отметил врач.

По словам Дубровского, полученные данные изучали многие иммунологи и инфекционисты, которых не удивил факт повышения уровня антител, поскольку это является естественной реакцией иммунной системы.

"Одним словом, если встретился снова ковид на слизистых – иммунная система быстро среагировала, увеличивая количество антител (и естественно Т-клеток) для защиты от повторных заражений", – подчеркнул врач.

Он также обратил внимание на еще один важный нюанс. Пациентов проверили на спайк (белок, с помощью которого вирус прикрепляется к клетке. Антитела к спайк-протеину считаются важными для предотвращения прикрепления вируса).

"У исследуемых титры антител к Spike тоже очень высокие и их уровень находится в прямой зависимости от стандартных (ядерных) антител. Что это значит? После заболевания человек получает длительную, полноценную и качественную защиту от повторных заражений", – отметил Дубровский.

Специалист добавил, что исследования продолжаются. Теперь они хотят выяснить, сохранятся ли антитела на протяжение 450 и 540 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Украине уже летом 2021 года начнут добровольно и бесплатно проводить гражданам тесты на наличие антител к коронавирусу и новых штаммов.