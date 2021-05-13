В Украине граждан бесплатно проверят на антитела и штаммы к COVID-19

В Украине уже летом 2021 года начнут добровольно и бесплатно проводить гражданам тесты на наличие штаммов и антител к коронавирусу. Исследование пройдет в два этапа.

Его будут осуществлять в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения и Всемирного банка. Об этом на брифинге 13 мая рассказала заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, министерство и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко при участии Центра общественного здоровья (ЦОЗ) начнут сероэпидемиологические исследования распространенности среди украинцев штаммов и антител к COVID-19. В частности, ученые оценят и определят:

состояние популяционного иммунитета населения;

самые уязвимые к инфицированнию группы;

доступ к тестированию;

долю бессимптомных случаев среди взрослого населения;

возможные факторы риска.

Первый этап предусматривает формирование мобильных бригад, в которые будут входить социологические работники и медики. Они, по соглашению граждан, будут проводить опросы и брать у них образцы крови для тестов на наличие антител иммуноглобулинов M и G и их исследования в лабораториях.

"Так планируется охватить примерно 9 тысяч избранных очень рандомно взрослых украинцев, проживающих во всех регионах Украины, населенных пунктах с разным количеством жителей, от сел в крупные города, и которые имеют разный возраст и пол", – объяснила Шаталова.

Второй этап, добавила она, будет предусматривать обработку заполненных анкет и формирование реальных статистических результатов. Это позволит увидеть более целостную картину, включив информацию о тех людях, которые болели коронавирусом бессимптомно, или по разным причинам не обращались к врачу за помощью.

Как сообщал OBOZREVATEL, вирусолог и академик НАН Владимир Широкобоков заявил, что индийский штамм коронавируса – далеко не последний вариант. По его словам, мутант действительно может спровоцировать новую волну эпидемии в Украине, хотя лето должно пройти спокойнее, чем весна.