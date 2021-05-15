В Италии вакцинация снизила смертность от COVID-19 на 95% – исследование

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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В Италии вакцинация снизила смертность от COVID-19 на 95% – исследование

В Италии смертность от коронавируса среди взрослых людей снизилась на 95%. Такие показатели были зафиксированы уже спустя пять недель после первой дозы вакцины.

Соответствующее исследование провел Национальный институт здравоохранения (ISS) и Минздрав страны, пишет Reuters. Данные охватывают период с 27 декабря 2020 года по 3 мая 2021-го среди 13,7 млн человек.

Также снижались показатели госпитализации и новых случаев заражения.

"Через 35 дней после приема первой дозы число инфекций снизилось на 80%, количество госпитализаций на 90% и смертность снизились на 95%", – уточнили в ISS.

По словам исследователей, эти данные подтверждают эффективность вакцинации и необходимость быстрого охвата ею населения.

По состоянию на 15 мая, около 8,3 миллиона итальянцев, что составляет 14% населения, были полностью вакцинированы, а около 10 млн человек получили первую прививку.

Отметим, что в стране с начала пандемии зафиксировано 4,1 млн случаев заражений. При этом 3,6 млн человек выздоровели и 124 тысячи скончались.

Статистика заболеваемости в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая началась вакцинация украинцев из электронной очереди в приложении Дія. Более трех тысяч человек согласились получить прививку в эти выходные.

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