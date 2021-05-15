В Украине начали вакцинировать граждан, записавшихся через Дію, – Ляшко

Вакцинация украинцев с электронной очереди в приложении Дія все же началась в субботу, 15 мая. Более трех тысяч человек согласились получить прививку в эти выходные.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на пресс-ланче с журналистами, передает "Громадське". По его словам, согласие выразили 3263 человек старше 65 лет.

Всего в очередь на вакцинацию через Дію записались 30 888 человек старше 65 лет. Ляшко отметил, что накануне, 13-14 мая, им звонили, чтобы записать на вакцинацию – 706 человек отказались, хотя и записались в лист ожидания, 2372 человека еще не определились. Еще 6 тысяч не указали номера телефонов для обратной связи.

"Приоритет делали на эти выходные, но если человек мог только в четверг или пятницу прийти, то ему никто не отказывал", – сказал главный санврач.

Отметим, ранее глава развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник заявил, что в Украине в ближайшее время не начнется вакцинация граждан с электронной очереди в приложении Дія. Всему виной неготовность Министерства здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что люди, которые стали в очередь в приложении, начнут получать прививки уже с 15 мая.