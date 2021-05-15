Коронавирус негативно повлиял на мужскую потенцию – исследование

Заражение коронавирусом (COVID-19) негативно влияет на мужскую потенцию. Ученые отметили, что вирус поражает ткани, из-за чего нарушается кровоснабжение.

К такому выводу пришли ученые из медицинской школы Миллера при Университете Майами (США), передает Mens Health. Исследователи обнаружили коронавирус в ткани полового члена спустя как минимум полгода с момента инфицирования.

Ученые исследовали группу мужчин в возрасте от 65 лет до 71 года. До заражения проблем с потенцией у них не наблюдалось. Два образца ткани взяли у мужчин, шестью месяцами ранее переболевших COVID-19 (один в легкой форме, другой – в тяжелой), а еще два – у мужчин, не сталкивавшихся c SARS-CoV-2.

Так, частицы коронавируса размером около 100 нанометров с выступающими "шипами" обнаружили в тканях полового члена обоих переболевших мужчин, но не у участников контрольной группы.

"Иммуногистохимия показала снижение экспрессии эндотелиальной синтазы оксида азота (влияет на работу кровеносных сосудов – Ред.) в пещеристом теле полового члена мужчин с COVID-19 в анамнезе. Это соответствует эндотелиальной дисфункции", – отмечали работы.

Ученые резюмировали, что коронавирус может вызывать дисфункцию эндотелия не только в легких или почках, но и в половом члене, что приводит к импотенции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что лысые мужчины в 2,5 раза чаще страдают серьезными последствиями от COVID-19, чем представители сильного пола с шевелюрой.