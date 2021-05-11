Ученые выяснили, что для лысых мужчин COVID-19 опасней

Лысые мужчины в 2,5 раза чаще страдают серьезными последствиями от COVID-19, чем представители сильного пола с шевелюрой.

Такие результаты были представлены на симпозиуме Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV) 6 мая 2021 года после исследования 65 случаев тяжелого заболевания COVID-19 у мужчин старше 50-ти лет. Как сообщило издание DailyMail, причина таких, казалось бы, не взаимосвязанных показателей заключается в молекулах ДНК, которые вызывают алопецию.

"Исследователи обнаружили, что пациенты мужского пола с общим биомаркером, связанным с выпадением волос, оказались значительно более восприимчивы к тяжелым коронавирусным инфекциям. В частности, эти мужчины более чувствительны к гормонам, известным как андрогены, которые обнаруживаются также у пациентов с андрогенной алопецией", — указано в тексте научного исследования.

По словам ученых, данное открытие позволит начать разработку эффективного лечения коронавируса, а также профилактику на основе генной медицины.

"Представленный проект демонстрирует научную ценность дерматологии, предлагая ключевые идеи о роли генетики и ее связи с заболеванием COVID-19", — сказала член правления EADV и дерматолог Варшавского медицинского университета Лидия Рудницка.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как генетик ловко развенчал мифы об опасности вакцин против COVID-19, используя продукты из холодильника любой хозяйки.