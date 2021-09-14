Хроника коронавируса на 14 сентября: за сутки от COVID-19 умерли более 6,5 тысяч человек
По состоянию на вторник, 14 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 226 млн человек. За минувший день выявили 478 896новых инфицированных, умерли еще 6 559. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 202 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (129 тыс.), Индии (31 тыс.) и Бразилии (10 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 316 619 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 342 заболевших умерли, а 2 221 110 пациентов вылечились.
Кабинет министров Украины расширил количество сертификатов о вакцинации. Они будут выдаваться теперь не только тем, кто прошел полный курс иммунизации.
Израильский врач Борис Брыль рассказал, что невакцинированные против коронавируса молодые люди в 9 раз чаще умирают в результате болезни, чем вакцинированные пенсионеры. А это свидетельствует о том, что вакцинация действительно работает.
В США 22 сентября состоится глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса и вопросам вакцинации.
Изменения, принятые Кабинетом министров Украины, позволят работать определенным сферам экономики во время усиления карантинных ограничений. Это будет касаться вакцинированных коллективов, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Правительство Украины 13 сентября приняло изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. О том, что изменилось, читайте здесь.
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