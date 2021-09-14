Хроника коронавируса на 14 сентября: за сутки от COVID-19 умерли более 6,5 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на вторник, 14 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 226 млн человек. За минувший день выявили 478 896новых инфицированных, умерли еще 6 559. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 202 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (129 тыс.), Индии (31 тыс.) и Бразилии (10 тыс.).

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Пандемия коронавируса в мире.
Топ-15 стран по распространению вируса.
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 316 619 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 342 заболевших умерли, а 2 221 110 пациентов вылечились.

  • Кабинет министров Украины расширил количество сертификатов о вакцинации. Они будут выдаваться теперь не только тем, кто прошел полный курс иммунизации.

  • Израильский врач Борис Брыль рассказал, что невакцинированные против коронавируса молодые люди в 9 раз чаще умирают в результате болезни, чем вакцинированные пенсионеры. А это свидетельствует о том, что вакцинация действительно работает.

Главное за 14 сентября:

  • В США 22 сентября состоится глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса и вопросам вакцинации.

  • Изменения, принятые Кабинетом министров Украины, позволят работать определенным сферам экономики во время усиления карантинных ограничений. Это будет касаться вакцинированных коллективов, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

  • Правительство Украины 13 сентября приняло изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. О том, что изменилось, читайте здесь.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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