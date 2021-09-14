На Закарпатье ухудшилась ситуация с COVID-19, регион ужесточает карантин: что будет с работой школ

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции на Закарпатье с понедельника, 20 сентября, там ужесточат карантин. В регионе начнут действовать ограничения "желтой" зоны.

Это означает, что учебные заведения, где вакцинировано менее 80% сотрудников, будут закрыты на карантин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Он отметил, что дети из таких садиков и школ будут вынуждены оставаться дома. Родители, соответственно, отказываться от работы, чтобы находиться с детьми. Тоже самое касается студентов.

Полосков опубликовал данные о вакцинации сотрудников учебных заведений в территориальных общинах и во всех школах региона. Он подчеркнул, что только в пяти ТО все школы обеспечили вакциной более 80% персоналу. При этом более чем в 20 общинах не достигнут необходимый уровень вакцинации.

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Председатель ОГА сказал, что ситуацию еще можно исправить и призвал педагогов делать прививки от коронавируса. Он назвал вакцинацию правильным решением, которое поможет не лишать детей права учиться, а их родителей – работать.

Отметим, что после введения в Украине "желтой" зоны карантина вакцинацию работников школ будут проверять государственные контролирующие органы. Это Госпродпотребслужба и Национальная полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, израильский врач Борис Брыль рассказал, что невакцинированные против коронавируса молодые люди в 9 раз чаще умирают в результате болезни, чем вакцинированные пенсионеры. А это свидетельствует о том, что вакцинация действительно работает.