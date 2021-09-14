Ляшко объяснил, как будут контролировать вакцинацию от COVID-19 в школах

После введения в Украине "желтой" зоны карантина вакцинацию работников школ будут проверять государственные контролирующие органы. Это Госпродпотребслужба и Национальная полиция.

В случае обнаружения нарушений, руководство и персонал учебных заведений ждут жесткие административные штрафы. Об этом в понедельник, 13 сентября, в эфире "Свобода слова" на ICTV сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он пояснил, что Кабинет министров Украины внес изменения в постановления о карантине. Они начнут действовать через семь дней после опубликования. Так, в "желтой" зоне смогут работать школы, где 80% сотрудников сделают хотя бы одну прививку от коронавируса. В "красной" зоне – только в случае, если против COVID-19 вакцинируются 100% работников.

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Правительство Украины 13 сентября приняло изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. О том, что изменилось, читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, израильский врач Борис Брыль рассказал, что невакцинированные против коронавируса молодые люди в 9 раз чаще умирают в результате болезни, чем вакцинированные пенсионеры. А это свидетельствует о том, что вакцинация действительно работает.