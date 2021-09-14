В США пройдет глобальный саммит по вакцинации от COVID-19

В США состоится глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса и вопросам вакцинации. Дата проведения – 22 сентября.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на соответствующее приглашение Белого дома. На мероприятии выступит президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Глава государства намерен обратиться к лидерам других стран, международных благотворительных, неправительственных и бизнес-организаций. Он намерен призвать их скоординировать усилия для победы над пандемией.

Участники саммита должны будут объявить о конкретных шагах, который позволят достичь вышеуказанных целей.

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Также предполагается, что эти меры помогут подготовить мир к будущим подобным угрозам.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия вышла на плато по заболеваемости. По данным ВОЗ, рост заражений и летальных случаев фиксируется Северной и Южной Америке. В то же время в Европе количество заражений снижается, но растет смертность. В Африке оба показателя идут на спад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США создали новые потенциальные вакцины против COVID-19, которые могут выдерживать жару. В основу одного из препаратов заложен бактериальный вирус Q-бета.