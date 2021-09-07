В США разработали вакцины против COVID-19, которые могут выдерживать жару

В США создали новые потенциальные вакцины против COVID-19, которые могут выдерживать жару. В основе одного из препаратов – вирус растения, называемого вирусом мозаики вигны, а в основе другого – бактериальный вирус Q-бета.

Вакцины, которые находятся на ранней стадии разработки, созданы наноинженерами из Калифорнийского университета в Сан-Диего, передает Рhys.org. Испытания уже провели на животных. У мышей вакцины-кандидаты вызвали высокую выработку нейтрализующих антител против SARS-CoV-2.

Исследователи отметили, что если их разработка окажется безопасной и эффективной для людей, то она сможет "кардинально изменить правила игры" в глобальном распространении вакцин, в частности – в сельских районах или общинах с ограниченными ресурсами.

Видео дня

"Что интересно в нашей технологии, так это то, что она термостабильна, поэтому препараты могут легко добраться до мест, где установка морозильников со сверхнизкой температурой или движение грузовиков с этими камерами невозможны", – заявила профессор наноинженерии Николь Стейнмец.

Оба новых препарата изготовлены по аналогичным рецептам. Ученые использовали растения и бактерии, чтобы вырастить миллионы копий вируса в форме шарообразных наночастиц. Далее к поверхности вируса прикреплялся небольшой кусочек шипованного белка SARS-CoV-2.

В итоге иммунная система распознает частицы как коронавирус, но они не могут заразить животных или людей COVID-19. Именно белки-шипы SARS-CoV-2 стимулируют выработку антител к коронавирусной инфекции.

Еще одним плюсом новых вакцин разработчики назвали то, что их относительно легко и недорого производить в больших масштабах.

"Чтобы выращивать растения, нужна не слишком сложная инфраструктура. А ферментация с использованием бактерий – уже устоявшийся процесс в биофармацевтической промышленности", – добавила профессор Стейнмец.

Кроме того, стабильность препарата при высоких температурах позволяет подвергать вакцины технологическим процессам с использованием тепла.

Ученые считают, что с помощью этого можно будет создать пластыри для вакцинации с микроиглами, которые нужно будет просто наклеить на руку.

Если же вакцину поместить в полимерный имплантат, то его можно будет один раз ввести под кожу, а препарат будет медленно высвобождаться в течение месяца.

Как ранее писал OBOZREVATEL, правительство Израиля призвало граждан подготовиться к введению четвертой дозы вакцины против COVID-19. По состоянию на 6 сентября в стране уже 2,5 млн человек получили третью прививку против этой инфекции.