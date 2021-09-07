Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом – ВОЗ

Пандемия коронавируса в мире уже вышла на так называемое плато по заболеваемости. В то же время в некоторых странах ситуация пока разная.

Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове. Трансляция сессии вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.

"Плато, которого мир достиг, находится на высоком уровне", – сказала эксперт, уточнив, что за последнее время ежесуточно фиксируется до 4,5 миллионов случаев заражения и от 72 до 78 тысячи смертей.

Керхове добавила, что рост заболеваемости и летальных случаев фиксируется Северной и Южной Америке. В то же время в Европе количество заражений снижается, но растет смертность. В Африке оба показателя идут на спад.

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Представитель ВОЗ пояснила, что в целом ситуация вызывает беспокойство, с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и есть вакцина.

По последним данным, во всем мире зафиксировано 222,3 млн случаев заражения коронавирусом. Побороли болезнь почти 199 млн и более 4,5 млн скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа ВОЗ прогнозировала рост смертности от коронавируса в течение ближайших месяцев. Тогда речь шла о странах Европы и Центральной Азии.