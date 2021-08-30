В ВОЗ прогнозируют рост смертности от COVID-19 в ближайшие месяцы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует резкий скачок числа смертей в Европе и странах Центральной Азии, связанных с последствиями от коронавирусной инфекции. Неутешительный сценарий эксперты объясняют широким распространением более заразного варианта коронавируса – штамма Дельта.

Как заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге на пресс-конференции, уже к началу декабря в Азии и Европе могут умереть от коронавируса еще 236 тысяч человек, написала DW. При этом он призвал все страны наращивать темпы вакцинации и отметил, что наиболее остро стоит ситуация в менее развитых странах, где привиты всего около шести процентов населения.

Он отметил, что в 33 странах в последнее время резко возросли показатели инфицирования и госпитализации пациентов с коронавирусом. При этом он сказал, что тому виной стали отмена коронавирусных ограничений и активизация туризма между странами.

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Клуге напомнил, что до сих пор в 53 странах Европы и Центральной Азии от COVID-19 умерли 1,3 млн человек, а в регионе зарегистрировано 64 млн случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным Worldometers, на сегодня в мире зарегистрировано более 217 млн. случаев заражения коронавирусом. От болезни скончались более 4,5 млн. человек. Выздоровели около 194 млн. пациентов. Наиболее тяжелая ситуация на данный момент зафиксирована в США. Страна возглавляет рейтинг государств пострадавших от инфекции. Там зарегистрировано почти 40 млн. заражений. Также, в тройку лидеров входят Индия и Бразилия. В Европе лидером является Франция. Там зафиксировано около 6 млн. 700 тысяч заражений. Украина находится в этом списке на 18 месте. В стране – 2 млн. 284 тысячи заражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт объяснил, для кого в Украине наиболее опасен штамм Дельта и как предотвратить локдаун.