Хроника коронавируса на 14 июля: за сутки умерли 6,5 тысяч больных COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Смертность от коронавируса

По состоянию на среду, 14 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 188,5 млн человек. За минувший день выявлено 398 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,48 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 172,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии – 40 тыс., Британии – 34 тыс. и Индии – 30 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заразились 188 млн с начала пандемии.
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Топ-15 стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • на сегодня в Украине подтверждено 2 241 698 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 640 граждан, а 2 178 279 вылечились.

  • Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей.

  • Правительство Израиля вынуждено возобновить ограничительные меры карантина. Такое решение приняли из-за вспышки Дельта-штамма коронавируса.

Главное за 14 июля:

  • Более тысячи жителей Закарпатской области бесплатно получили от Венгрии прививки вакциной против коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson. Иммунизация происходила на границе двух стран.

  • В ЕС предлагают включить Украину в список стран, которым следует отменить ограничения на поездки, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

  • Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что усиление инфляции в США вызвано пандемией и носит временный характер.

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