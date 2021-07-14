Хроника коронавируса на 14 июля: за сутки умерли 6,5 тысяч больных COVID-19
По состоянию на среду, 14 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 188,5 млн человек. За минувший день выявлено 398 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,48 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 172,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии – 40 тыс., Британии – 34 тыс. и Индии – 30 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 241 698 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 640 граждан, а 2 178 279 вылечились.
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Правительство Израиля вынуждено возобновить ограничительные меры карантина. Такое решение приняли из-за вспышки Дельта-штамма коронавируса.
Более тысячи жителей Закарпатской области бесплатно получили от Венгрии прививки вакциной против коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson. Иммунизация происходила на границе двух стран.
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