Венгрия привила одноразовой вакциной более тысячи жителей Закарпатья. Фото

Более тысячи жителей Закарпатской области бесплатно получили от Венгрии прививки вакциной против коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson. Иммунизация происходила на границе двух стран.

Как пишет ZAXID.NET, кампания началась 2 июля. В то же время Будапешт официально не уведомлял власти региона, однако информация о планах была предоставлена украинским пограничникам (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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По словам секретаря по вопросам коммуникации общества венгерской культуры Закарпатья Каролины Дарчи, для сопровождения украинцам предоставили переводчиков.

Она уточнила, что большинство вакцинированных являются украинцами, а не этническими венграми.

Издание пишет, что в Минздраве не комментируют предложения иностранных государства о вакцинации украинцев. В ведомстве добавили, что данные о прививках могут внести в систему здравоохранения, а сделать это может семейный врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль анонсировал третий этап клинических испытаний вакцины против коронавируса Brilife. В исследовании примут участие десятки тысяч добровольцев в Украине, Грузии и Израиле.