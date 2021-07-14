В Украине суточное количество новых случаев COVID-19 выросло до 547
По состоянию на утро среды, 14 июля, в Украине официально подтверждено 2 242 245 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 547, из них 34 детей и 23 медика. Госпитализировали 409 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 665 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 179 076(+797). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.
г. Киев – 165 случаев;
Винницкая область – 6 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 31 случай;
Донецкая область – 31 случай;
Житомирская область – 4 случая;
Закарпатская область – 6 случаев;
Запорожская область – 26 случаев;
Ивано-Франковская область – 2 случая;
Киевская область – 39 случаев;
Кировоградская область – 2 случая;
Луганская область – 23 случая;
Львовская область – 22 случая;
Николаевская область – 19 случаев;
Одесская область – 36 случаев;
Полтавская область – 13 случаев;
Ривненская область – 6 случаев;
Сумская область – 22 случая;
Тернопольская область – 1 случай;
Харьковская область – 20 случаев;
Херсонская область – 25 случаев;
Хмельницкая область – 18 случаев;
Черкасская область – 13 случаев;
Черновицкая область – 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, более тысячи жителей Закарпатской области бесплатно получили от Венгрии прививки вакциной против коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson. Иммунизация происходила на границе двух стран.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.