В Украине суточное количество новых случаев COVID-19 выросло до 547

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирусная болезнь

По состоянию на утро среды, 14 июля, в Украине официально подтверждено 2 242 245 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 547, из них 34 детей и 23 медика. Госпитализировали 409 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 665 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 179 076(+797). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

За сутки заболели 547 человек.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 165 случаев;

  • Винницкая область – 6 случаев;

  • Волынская область – 6 случаев;

  • Днепропетровская область – 31 случай;

  • Донецкая область – 31 случай;

  • Житомирская область – 4 случая;

  • Закарпатская область – 6 случаев;

  • Запорожская область – 26 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 2 случая;

  • Киевская область – 39 случаев;

  • Кировоградская область – 2 случая;

  • Луганская область – 23 случая;

  • Львовская область – 22 случая;

  • Николаевская область – 19 случаев;

  • Одесская область – 36 случаев;

  • Полтавская область – 13 случаев;

  • Ривненская область – 6 случаев;

  • Сумская область – 22 случая;

  • Тернопольская область – 1 случай;

  • Харьковская область – 20 случаев;

  • Херсонская область – 25 случаев;

  • Хмельницкая область – 18 случаев;

  • Черкасская область – 13 случаев;

  • Черновицкая область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, более тысячи жителей Закарпатской области бесплатно получили от Венгрии прививки вакциной против коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson. Иммунизация происходила на границе двух стран.

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