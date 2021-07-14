В Украине могут ввести обязательную вакцинацию против COVID-19: названо условие

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.

При этом никакого поощрения за вакцинацию не предусмотрено. Решение по этому поводу должен принять главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пояснил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней – если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач – то это обязательно для выполнения", – рассказал Рубан.

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По его словам, если Кузин вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. Контролировать это будут районные, местные администрации и территориальные органы.

Отметим, что обязательную вакцинацию уже ввели в Греции, Франции и Италии. Однако пока она касается только медицинских работников. Там власти заявили, что медикам без прививки не будут платить и запретят выходить на работу, пишет CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Франции Эммануэль Макрон обязал всех медицинских работников сделать прививки от коронавируса до 15 сентября. Он не исключает всеобщей обязательной вакцинации, если обстановка ухудшится.