Во Франции введут обязательную вакцинацию в случае нового всплеска COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон обязал всех медицинских работников сделать прививки от коронавируса до 15 сентября. Он не исключает всеобщей обязательной вакцинации, если обстановка ухудшится.

В телеобращении 12 июля Макрон также заявил о введении пропусков в общественные места и на междугородний транспорт, сообщает Associated Press. Чтобы пройти, у человека должно быть доказательство о полной вакцинации, о недавно перенесенном COVID-19 или "свежий" негативный тест.

Дельта штамм коронавируса привел к росту зараженных вирусом во Франции на фоне того, как в стране начался сезон летних каникул. При этом около 40% населения Франции уже полностью привиты.

Видео дня

"Сделайте прививку! Страна столкнулась с серьезным возобновлением эпидемии, охватывающей всю нашу территорию. Уравнение простое. Чем больше мы вакцинируем, тем меньше места мы оставляем этому вирусу для циркуляции", – сказал президент в обращении.

Макрон добавил, что правительство снова объявит чрезвычайное положение со вторника, 13 июля, что позволит властям вводить новые ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей.